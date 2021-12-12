Для Красноярска заказали проект развязки в Северном – Взлетке Фото: Мария ЛЕНЦ

Для Красноярска заказали долгожданный проект развязки с Северного шоссе с возможностью прямого выезда на Северный и Взлетку. Информация появилась на портале госзакупок 10 декабря, ее разместил департамент муниципального заказа администрации города. Сроки приема заявок от потенциальных участников торгов – до 20 декабря. Начальная цена лота – 9 миллионов 950 тысяч рублей из бюджета города.

Согласно заявке, объект закупки звучит так: «Выполнение работ по организации комплекса работ на разработку проектной документации с созданием информационной модели объекта, выполнением инженерных изысканий и получением положительного заключения государственной экспертизы по объекту «Автомобильные съезды с путепровода на ул. Авиаторов до улицы Петра Подзолкова и до переулка Светлогорский» в Красноярске».

Протяженность будущей развязки составит 420 метров. Компания-проектировщик должна будет не только изготовить проект, но и пройти с ним госэкспертизу, получить положительное заключение.