В Красноярском крае за сутки зафиксировано 678 случаев заболевания COVID-19 Фото: ИВАНОВА Диана

По данным оперативного штаба на 14:00 часов 12 декабря 2021 года в Красноярском крае зарегистрировано всего 161 444 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 678 случаев заболевания. Статистика идут вниз, это заметно. Напомним, что 7 декабря было отмечено наибольшее количество заболевших за сутки – 781.

В Красноярске суточный показатель новых заболевших – 177, в Ачинске – 42, Шарыпово – 40, Лесосибирске – 38, Минусинске – 29, Дзержинском районе – 23.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 53 175 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 4 067 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 4 227. Проведено тестов на коронавирус всего 4 454 455, из них за последние сутки 12 809.

Добавим, что данные по закрытым городам Зеленогорску и Железногорску в общую статистику не входят.