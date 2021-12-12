В Красноярском крае мать-бухгалтер перевела на имя дочери более миллиона рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае, точнее в Енисейске, полиция завела уголовное дела на главного бухгалтера местного кооператива уголовное дело по статье «Мошенничество». Ее подозревают в том, что она незаконно перевела более миллиона рублей на счет своей дочери.

Подробнее «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции. Следствием установлено, что 64-летняя женщина – главный бухгалтер кооператива – в период с марта 2019 года по октябрь 2021 года вносила в реестры заработной платы заведомо ложные и недостоверные сведения. Она указывала в платежных поручениях данные своей дочери, которая также работала в кооперативе.

В месяц вроде и не так много, а по итогу набежала сумма с шестью нулями. Интересно, знала ли дочь о таких «подарках» матери или считала, что такие ежемесячные поступления – это норма для организации, неизвестно. А подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы.