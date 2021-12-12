В Красноярском крае столкнулись три грузовика и легковой автомобиль. Фото: ГИБДД

В Нижнеигнашском районе сегодня, 12 декабря, произошла авария с участием четырех машин. Три из них – грузовики. Подробности ДТП «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции. Известно, что место аварии – 1113-й километр автодороги Р-255 «Сибирь». Время – около 10 часов утра.

На месте работают сотрудники дорожной полиции, выясняют причины аварии. Грузовой «Мерседес» с полуприцепом вылетел в кювет, где опрокинулся на бок. Другие участники ДТП – «Камаз» с полуприцепом и «Скания», также с полуприцепом. Легковой «Мерседес», судя по фото, влетел в фуру, перегородившую ему путь.

Причиной аварии могли стать дорожные условия: плохая видимость, скользкая дорога. А также невнимательность водителей. Пока неизвестно, есть ли среди них пострадавшие. Движение для легковых автомобилей осуществляется в реверсивном режиме – по очереди, сначала в одну сторону, затем в другую.