В Ачинске женщина легла на дорогу перед автомобилем. Стоп-кадр видео

В Ачинске женщина легла на дорогу перед ехавшим автомобилем. Это попало на видеорегистратор другого авто, которое двигалось по встречной полосе. На видео – все с первого движения до последнего. Женщина выбегает через снег к дороге и ложится на проезжую часть, лицом вниз. Ехавшая иномарка успевает затормозить – к счастью, скорость была небольшая и водитель успел увидеть гражданку, совершавшую в темноте странные маневры.

Как сообщает паблик «Ачинск, общественное движение», произошло это дорожно-транспортное происшествие еще 9 декабря, около 21 часа на улице Декабристов. В ответ на видео в паблике появилось много комментариев. Поначалу были версии, что женщине вдруг стало плохо. Другие говорили, что она пьяна. Но потом один из подписчиков сообщил: «Эта невменяемая сегодня около 21.00 прыгала уже передо мной! Не срослось! Руки отряхнула и дальше на обочину стоять».