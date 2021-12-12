Под Красноярском перевернулся и загорелся грузовой автомобиль. Фото: ГИБДД

Под Красноярском, в Емельяновском районе, перевернулся большегрузный автомобиль. Случилось это сегодня, 12 декабря, около 10 часов дня на 767 километре автодороги Р-255 «Сибирь». Как сообщает пресс-служба краевой полиции, на месте сейчас работают сотрудники ГИБДД, выясняя причины аварии.

По предварительной версии водитель не справился с управлением. Сам он, кстати, не пострадал, успел спастись. После опрокидывания фура загорелась. Кабина лежит на проезжей части, а кузов ближе к обочине. Поэтому перегороженной оказалась только одна полоса, движение транспорта осуществляется по другой. Тем не менее, дорожные инспекторы советуют автомобилистам учитывать аварию и постараться выбрать альтернативный маршрут для объезда места ДТП.

Добавим, стало известно, что в Нижнеингашском районе на трассе в этот же час столкнулись 4 автомобиля, среди которых три грузовика и легковая иномарка.