В Красноярске неизвестные сбросили телевизор на припаркованный автомобиль. Фото: "Наш мкр. Солнечный"

В Красноярске неизвестные сбросили на припаркованный возле дома автомобиль несколько тяжелых предметов, которыми повредили технику. Произошло это 10 декабря около 19 часов вечера. Владелец иномарки вернулся с работы, оставил автомобиль на парковку возле дома, на улице 60 лет образования СССР, и поднялся в свою квартиру. А после 21 часа у него два раза сработала сигнализация, сообщает паблик «Наш мкр. Солнечный». Владелец почему-то не поверил своей сигнализации, подумал, что так она среагировала на машину с громким глушителем, которая как проезжала мимо.

А утром выяснилось: у иномарки разбито лобовое стекло и в нем зияет дыра. Поврежден и капот, мастер так и сказал – придется менять. Нашлись свидетели, который видели, что с 9 этажа кто-то скинул вниз два тяжелых пакет и коробку, похожую на старый телевизор, все это попало на машину. Правда, авторы безобразия быстро все за собой убрали. Но пострадавший грозится подать в суд на них и заставить выплатить всю компенсацию за ремонт. Полиция уже взяла заявление, а эксперты подсчитали сумму ущерба. Пострадавшие предлагают виновным решить дело мирным путем. Иначе будет суд со всеми вытекающими отсюда последствиями.