Красноярские полицейские предупредили водителей об опасности на трассах Фото: ГИБДД России по Красноярскому краю

Красноярские госавтоинспекторы, учитывая переменчивость погоды в краевом центре и за его пределами, напомнили водителям, какие опасности могут подстерегать тех на трассах.

Они напоминают: заснеженная дорога - повод быть максимально аккуратными и соблюдать скоростной режим.

— Особенную опасность представляют маневры, связанные с выездом на встречную полосу. На протяжении выходных инспекторы патрулируют загородные автодороги и следят за выполнением автомобилистами правил дорожного движения, в том числе и с применением метода скрытого контроля,— рассказали в ведомства.

К слову, по подсчетам экспертов, с начала года больше 1,4 тысячи водителей региона получили штрафы за то, что ездили по встречке там, где это категорически запрещено.