Красноярцам рассказали, как правильно выбирать гирлянду на новогоднюю елку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Роспотребнадзоре Красноярского края рассказали, как правильно выбирать гирлянду на елку. Когда до нового года остается чуть больше пары недель, это товар становится одним из самых востребованных в магазинах.

Так, например, специалисты советуют обращать внимание на то, чтобы у гирлянды была толстая изоляция и запасные лампочки (это огромная редкость!)

— Для размещения на елке используются гирлянды мощностью не более 50 Ватт. Предпочтение отдавайте гирляндам, работающим через адаптер, то есть на пониженном напряжении, — рассказали в ведомстве.

Также стоит брать те гирлянды, у которых длина шнура от вилки до первой лампочки не менее полутора метров.

И конечно же, стоит покупать только сертифицированный товар без каких-либо повреждений.