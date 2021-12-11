Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 декабря 2021 11:11

Красноярцам рассказали, как правильно выбирать гирлянду на новогоднюю елку

Покупать самый дешевый акционный товар может быть опасно
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Красноярцам рассказали, как правильно выбирать гирлянду на новогоднюю елку

Красноярцам рассказали, как правильно выбирать гирлянду на новогоднюю елку

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Роспотребнадзоре Красноярского края рассказали, как правильно выбирать гирлянду на елку. Когда до нового года остается чуть больше пары недель, это товар становится одним из самых востребованных в магазинах.

Так, например, специалисты советуют обращать внимание на то, чтобы у гирлянды была толстая изоляция и запасные лампочки (это огромная редкость!)

— Для размещения на елке используются гирлянды мощностью не более 50 Ватт. Предпочтение отдавайте гирляндам, работающим через адаптер, то есть на пониженном напряжении, — рассказали в ведомстве.

Также стоит брать те гирлянды, у которых длина шнура от вилки до первой лампочки не менее полутора метров.

И конечно же, стоит покупать только сертифицированный товар без каких-либо повреждений.