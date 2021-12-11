Красноярцам рассказали, как правильно выбирать гирлянду на новогоднюю елку
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Роспотребнадзоре Красноярского края рассказали, как правильно выбирать гирлянду на елку. Когда до нового года остается чуть больше пары недель, это товар становится одним из самых востребованных в магазинах.
Так, например, специалисты советуют обращать внимание на то, чтобы у гирлянды была толстая изоляция и запасные лампочки (это огромная редкость!)
— Для размещения на елке используются гирлянды мощностью не более 50 Ватт. Предпочтение отдавайте гирляндам, работающим через адаптер, то есть на пониженном напряжении, — рассказали в ведомстве.
Также стоит брать те гирлянды, у которых длина шнура от вилки до первой лампочки не менее полутора метров.
И конечно же, стоит покупать только сертифицированный товар без каких-либо повреждений.