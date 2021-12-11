Воспитательница детсада из Канска перечислила мошенника почти 2 миллиона, взятых в кредит Фото: Мария ЛЕНЦ

В Канске 55-летняя воспитательница детского сада стала жертвой мошенников. Она перевела им 1,9 миллиона рублей, которые взяла в кредит. Теперь женщина осталась без денег и с огромным долгом.

Сначала женщина позвонила лжеменеджер банка. Сказала, что у той взломали счет. А потом она уговорила женщину взять кредит.

— Потерпевшей предложили оформить кредиты на сумму, похищенную мошенниками и перечислить их на «страховые ячейки» для мгновенного погашения займа. Для убедительности своих действий звонившая подключила к телефонному диалогу лже-сотрудника правоохранительных органов, который настоятельно порекомендовал держать всю ситуацию в тайне, — рассказали в ГУ МВД Красноярского края.

И вот, первый кредит был получен. А дальше «сотрудники» спецслужб начали звонить каждый день. И ежедневно женщина брала все новые и новые кредиты и переводила деньги. Как итог, долг перед банками в 1,9 миллиона. Когда опомнилась - было уже поздно. Еще и чуть без квартиры не осталась.

— Подозрение в обмане у женщины возникли, когда поступил очередной звонок от «доброжелателей», порекомендовавших для завершения всех действий по защите ее счета взять новую ссуду, заложив недвижимость. Только после этого она решила обратиться в полицию, — добавили в ведомстве.

Сейчас мошенников разыскивают. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».