В Красноярском крае ковид обнаружен еще у 719 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Суточное число заболевших коронавирусом в Красноярском крае держится на высоком уровне. За минувшие 24 часа наличие инфекции подтвердилось у 719 человек, сообщает Оперативный штаб.

Отметим, что сутками ранее было 733 новых зараженных, однако цифры все еще являются одними из самых высоких в стране. Тройку городов-лидеров региона по числу инфицированных возглавляет Красноярск (184), следом идут Ачинск (60) и Лесосибирск (40).

— Под медицинским наблюдением на дому находится всего 53 335 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 4 161 человек, — рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

Врачам не удалось спасти 38 заболевших коронавирусом за прошедшие сутки.