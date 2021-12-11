Здание бывшей красноярской «Пикры» продают за 210 миллионов рублей. Фото: Авито

За 210 миллионов рублей выставлен на продажу в Сети офисное здание бизнес-комплекса «Пикра». Такую цену продавец предполагает получить за 7500 квадратных метров. Объявление о продаже появилось на Avito.

Среди преимуществ здания на 60 лет Октября, 90 указано близкое расположение к городу и удобные транспортные развязки.

Проблем у будущего владельца с тем, кому можно сдать помещения, очевидно, не будет.

— Бизнес-комплекс заполнен арендаторами: это крупные федеральные компании с долгосрочными договорами аренды, детский бассейн, столовая, одной из крупных сетей и другие. На территории имеется парковка, — сказано в объявлении.

Знаменитый своими газировками и пивными напитками в конце 90-х и начале нулевых завод прекратил деятельность в 2015 году. Восстановить производство так и не удалось. Прошлый собственник продал все здания комплекса за 280 миллионов рублей.