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Происшествия11 декабря 2021 7:22

Взрыв произошел при тушении пожара в Якутии

Никто из сотрудников МЧС не пострадал
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Взрыв произошел при тушении пожара в Якутии

Взрыв произошел при тушении пожара в Якутии

Фото: Социальные сети

ЧП в Якутиии: там во время тушения пожара в гараже возле многоэтажки произошел взрыв. Никто из сотрудников МЧС и очевидцев не пострадал, сообщили в ведомстве.

— Подобное не является редкостью. Зачастую в гаражах люди хранят газовые баллоны или другие горючие смеси в большом количестве, — пояснили в ведомстве.

Сейчас эксперты выясняют причину возгорания.

В результате пожара огнем повреждены утеплитель и кузов автомашины на общей площади два квадратных метра. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 13 человек личного состава и три единицы пожарной техники МЧС России.