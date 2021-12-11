Взрыв произошел при тушении пожара в Якутии Фото: Социальные сети

ЧП в Якутиии: там во время тушения пожара в гараже возле многоэтажки произошел взрыв. Никто из сотрудников МЧС и очевидцев не пострадал, сообщили в ведомстве.

— Подобное не является редкостью. Зачастую в гаражах люди хранят газовые баллоны или другие горючие смеси в большом количестве, — пояснили в ведомстве.

Сейчас эксперты выясняют причину возгорания.

В результате пожара огнем повреждены утеплитель и кузов автомашины на общей площади два квадратных метра. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 13 человек личного состава и три единицы пожарной техники МЧС России.