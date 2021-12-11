Железногорец жестоко расправился со своей собакой под подъездом жилого дома. Фото: ТВК

В Железногорске местный житель жестоко расправился со своей собакой. Мужчина зарезал ее прямо под дверьми подъезда собственного жилого дома, пишет ТВК.

— Собака на него не нападала, никакой угрозы его жизни не было, что сподвигло человека – непонятно. За убийство животного законодательством РФ предусмотрена уголовная ответственность. Сегодня собака, завтра человек, — рассказал девушка, которая знает живодера.

Соседи рассказывают, что собака была дружелюбной и никогда не вела себя агрессивно.

Под подъездом до сих пор на снегу остались пятна крови. Погибшее животное мужчина выбросил в мусорный бак. Прибывшие на место следователи забрали мертвую собаку. Сейчас правоохранители проводят проверку, назначена ветеринарная экспертиза, чтобы установить причины смерти животного.

Хозяину пса грозит ответственность за жестокое обращение с животными.