В Красноярске задержаны двое крупных серийных грабителей Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Красноярске полицейские вместе с росгвардейцами сумели задержать двух мужчин, которые подозреваются в серии крупных краж. Ущерб превысил два миллиона рублей, сообщили в региональном главке МВД.

Первый раз мужчины пошли на дело декабре прошлого года. Они проникли на территорию красноярского предприятия, расположенного в Октябрьском районе города, откуда угнали мотовездеход стоимостью 400 тысяч рублей.

Затем до весны наступило затишье, а в марте было совершено новое преступление. Из бытовки в центре города похитили сейф со 120 тысячами рублей.

Третий эпизод был совершен спустя полгода, в октябре. Преступники проникли в помещение склада в Емельяновском районе и угнали оттуда квадроцикл, который стоит свыше миллиона рублей.

— В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками краевой полиции обнаружена часть похищенного имущества: квадроцикл, ноутбук, фотоаппарат и объективы. По фактам краж возбуждено уголовное дело. По ходатайству следователей судом Центрального района злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в пресс-службу ГУ МВД Красноярского края.