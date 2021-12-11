16% красноярцев признались, что им на работе нужна помощь психолога Фото: Мария ЛЕНЦ

16% красноярцев нужна на работе помощь психолога. Наиболее часто в поддержке специалистов нуждаются креативщики: маркетологи и рекламщики, а также представители сферы искусства и медиа. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного hh.ru и цифровым медицинским сервисом «Доктор рядом».

Как показало исследование, штатный специалист-психолог есть в 5% компаний города. Что примечательно, люди к нему идти не стремятся.

Каждый десятый опрошенный, наоборот, заявил, что психолога в фирме нет, но хотелось бы, чтобы он был, так как приходится тратить деньги на сторонних специалистов.

— Только 30% респондентов из Красноярского края заявили, что им вообще ничья помощь не нужна и они не хотели бы обсуждать свои рабочие или личностные проблемы с психологом. Чаще других такой ответ давали представители сферы строительства и транспорта. Еще 25% отметили, что психолог им не нужен, так как хватает и тех, к кому они сейчас обращаются за подобной помощью, — рассказала руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Лилия Эсауленко.

Среди опрошенных свои проблемы со специалистом готовы обсуждать 16%, а 24% были бы не против это делать, но «сейчас не до этого».

Как показало исследование, чаще всего открыто говорят о необходимости консультаций с психологом маркетологи и рекламщики, а также представители сферы искусства и медиа.