Красноярец начал зарабатывать в очередях на вакцинацию. Фото: Авито/Алексей Булатов

Житель Красноярска решил сделать жизнь горожан чуточку комфортнее. Тем, кому только предстоит пройти вакцинацию, но не хочется сидеть в очередях, он предлагает сделать это за них. Цена вопроса — 500 рублей.

Соответствующее объявление Александр разместил на «Авито». В числе своих преимуществ он отмечает, что «цена ниже, чем у других».

За неделю страничку с предложением на сервисе посетили свыше 350 человек.

Для всех тех, кто не хочет сидеть излишнее количество времени в очередях, в Telegram запущен бот (@vakcinatut_bot), который выдает актуальную информацию о количестве человек в мобильном пункте.

Среди других аналогичных объявлений, где люди не прочь за вознаграждение оказать нетривиальные услуги, встречаются чаще всего предложения составить компанию или сходить в ТЦ за тех, у кого нет QR-кода.