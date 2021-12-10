В Красноярской краевой больнице открылось новое отделение реанимации на 12 коек

Фото: Красноярская краевая больница

В Красноярской краевой больнице открылось новое отделение реанимации №7 на 12 коек. Об этом сообщили на официальном сайте больницы.

В новом отделении установлено современное оборудование: кровати с пультами управления, противопролежневые матрасы, аппараты ИВЛ и приборы, которые позволяют автоматически дозировать препараты для пациентов.

Здесь разместят людей, перенесших плановые и экстренные операции, пациентов после трансплантации печени и почек.

Фото: Красноярская краевая больница

Заведующим новым отделением стал врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Сорсунов:

- Достаточно долго к этому шли - порядка 5 лет. Изначально планировали только под трансплантированных пациентов после пересадки печени и почек. Потом концепция поменялась.

Решение об открытии нового отделения приняли, когда пришлось отодвигать и переносить по срокам операции по трансплантации. Раньше таких пациентов было мало, и такие операции выполнялись одна-две в год, сейчас же этот процесс поставлен на поток.

Сегодня, 10 декабря, первый пациент после сложной операции уже поступил в новое отделение.