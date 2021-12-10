В Красноярском крае коронавирусом заразились еще 733 человек, умерло 38 Фото: Мария ЛЕНЦ

10 декабря в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 733 человек, умерло – 38. Как сообщает стопкоронавирус.рф, всего в регионе ковидом заразилось 160 047 человек.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечился от коронавируса 731 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 143 556 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стал еще 38 человека. Общей сложности от болезни скончался 7 839 пациент.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 53 525 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 4 023 человека. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 4 223. Проведено тестов на коронавирус всего 4 428 291, из них за последние сутки 15 207, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.