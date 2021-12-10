ВТБ запускает первый этап социального казначейства

ВТБ запускает для своих пользователей центр социальных выплат. Первый этап сервиса социального казначейства позволит клиентам, используя ВТБ Онлайн, получить информацию о доступных пособиях и оформить заявку на их получение на сайте Госуслуг. Проект реализуется в рамках утвержденной ESG-стратегии ВТБ.

Центр социальных выплат доступен на сайте и в мобильном приложении ВТБ Онлайн в разделе «Госуслуги». В нем клиенты найдут понятный перечень доступных для оформления государственных пособий, объединенных в категории, с описанием каждой из выплат и условий для их получения.

Для оформления соцвыплаты достаточно перейти на нужную страницу единого портала Госуслуг и заполнить соответствующую заявку. По прямой ссылке в ВТБ Онлайн клиенту откроется форма заявления на Госуслугах, в которую можно скопировать выбранный для зачисления выплаты номер счета ВТБ. Также пользователь может перейти через ВТБ Онлайн на единый портал для оформления универсального заявления на получение всех соцвыплат на карту банка.

ВТБ в 2021 году уже реализовал на сайте и в мобильном приложении ряд сервисов для получения государственных услуг. Клиенты банка первыми в России получили возможность оформить онлайн налоговой вычет по индивидуальному инвестиционному счету и имущественный вычет для ипотечных клиентов. Кроме того, пользователи ВТБ Онлайн могут в несколько кликов распорядиться материнским капиталом в пользу ипотеки без визита в офис.