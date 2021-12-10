В бывшем офисе ТВК на Копылова откроется супермаркет. Фото: фейсбук Юлии Лебедевой

В старом офисе красноярского канала ТВК на Копылова, 50 откроется супермаркет. Фотографию выложила жительница Красноярска Юлия Лебедева.

Судя по всему, 24 декабря в бывшем офисе телеканал откроется супермаркет «Магнит». Помещение, площадью 841 кв.м, пустовало с января 2021 года.

Напомним, что «ТВК» работал на Копылова, 50 с 1997 года. В конце декабря 2020 года договор аренды не был продлен, и телеканал переехал в новый офис на Водопьянова.