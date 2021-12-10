На работу губернатора Красноярского края в 2022 году потратят 667,5 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

На работу губернатора Красноярского края Александра Усса в 2022 году потратят 667,5 миллионов. Депутаты краевого парламента внесли эту статью расходов в бюджет региона на следующий год.

Как сообщает «Проспект Мира», в 2021 году на Александра Усса потратили 614 миллионов рублей. Однако к концу года эту сумму увеличили до 667,5 миллионов рублей. Сюда входят расходы на командировки, зарплату и так далее. Общая сумма бюджета составила почти 330 миллиардов рублей.

Добавим, что в целом депутаты регионального Заксобрания согласовали бюджет Красноярского края на 2022 года и на плановый период 2023-2024.