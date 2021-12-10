В Красноярске на выставке ко Дню Героев Отечества показали портреты врачей из «Красной зоны»

Фото: Дом дружбы народов

В Доме дружбы народов Красноярского края открылась выставка, приуроченная ко Дню Героев Отечества. В этот день чествуют тех, кто проявил выдающуюся доблесть, мужество и отвагу. В этом году выставка рассказывает не только о героях войн, но и о героях нашего времени - врачах.

Красноярский художник Игорь Башмаков представил на выставке портреты врачей, работающих в «красной зоне». Признается: не мог пройти мимо этой темы.

Фото: Дом дружбы народов

«Как художник, как человек переживающий, я не мог пройти мимо этой темы пройти. Пандемия меня поторопила, подогнала. Работа шла тяжко. Я набирал материалы, думал, передумывал, потом закрывался дома, и начинал работать.

Мне друг однажды сказал, он военный ветеран: "Ну, вот эта зараза пройдет, а что ты людям предъявишь? Ты-то что в это сложное время делал?!"», - рассказал Игорь Башмаков.

Главной деталью полотен стали глаза врачей: уставшие, но живые и сопереживающие.

Фото: Дом дружбы народов

Добавим, выставка картин Игоря Башмакова - лишь часть большой экспозиции, кроме них представлены военные миниатюры, созданные красноярским моделистом Иваном Ошиным и и руководителем студии военно-исторической миниатюры MASTERWERK Андреем Кудриным из Железногорска.

Выставка будет работать до 16 декабря, вход свободный при наличии QR-кода.