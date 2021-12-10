Мэрия Красноярска ищет подрядчика для обустройства трех скверов и двух набережных. Фото: городская администрация

Администрация Красноярска ищет подрядчиков для благоустройства трех скверов и двух набережных. Как сообщает пресс-служба мэрии все работы планируется начать в апреле 2022 года.

В следующем году начнется благоустройство сразу восьми общественных пространств. Среди них сквер на Полтавской, набережная на ДК 1 Мая, сквер на Робеспьера, 19, набережная Качи, скверы на Павлова и Киренского, бульвар на Ульяновском проспекте, а также стартует третий этап благоустройства сквера на пр. Молодежный.

- Подрядчиков ищут на следующие объекты: на набережную Качи, в скверах на Робеспьера и Академика Киренского. Начальная цена контракта – 67 миллионов 900 тысяч рублей. Второй – работы на набережной у ДК им. 1 мая и в сквере на Павлова 40-42. Начальная цена контракта – 57,7 миллиона рублей, - сообщают в мэрии Красноярска.

Также сейчас формируются лоты для торгов по поиску подрядчиков.