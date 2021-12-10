В Красноярске за сутки вывезли 141 КАМАЗ снега Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске за 9 декабря и ночь 10 декабря вывезли 141 КАМАЗ снега. В мэрии Красноярска сообщают, что техника работает на дорогах 24 часа в сутки.

В администрации добавляют, что коммунальщики обращают свое внимание не только на дороги, но и на тротуары с автобусными остановками.

Так, днем на улицах Красноярска работают 394 человека, 182 машины, ночью – 91 единица техники. Рабочие убрали 361 участок дорог и 554 остановки общественного транспорта.