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Происшествия10 декабря 2021 5:37

В Красноярском крае раскрыли контрабанду леса на 4,7 миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Красноярском крае раскрыли контрабанду леса на 4,7 миллиона рублей

В Красноярском крае раскрыли контрабанду леса на 4,7 миллиона рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае полицейские раскрыли контрабанду леса на 4,7 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных товаров», сообщает пресс-служба Главка.

Полицейские выяснили, что предприниматель заключил договор на оптовую поставку древесину с иностранной фирмой. Однако разрешительных документов у бизнесмена не было. В итоге он незаконно экспортировал 560 кубометров леса на сумму 4,7 млн рублей. На мужчину завели уголовное дело, ему грозит до 7 лет колонии.

- Сейчас материалы уголовного дела переданы в канскую полицию. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.