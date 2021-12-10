В Красноярском крае раскрыли контрабанду леса на 4,7 миллиона рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае полицейские раскрыли контрабанду леса на 4,7 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных товаров», сообщает пресс-служба Главка.

Полицейские выяснили, что предприниматель заключил договор на оптовую поставку древесину с иностранной фирмой. Однако разрешительных документов у бизнесмена не было. В итоге он незаконно экспортировал 560 кубометров леса на сумму 4,7 млн рублей. На мужчину завели уголовное дело, ему грозит до 7 лет колонии.

- Сейчас материалы уголовного дела переданы в канскую полицию. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.