В Центральном районе Красноярска с начала года убрали почти 20 кубометров бумажной рекламы. Фото: мэрия Красноярска

В Центральном районе Красноярска за год ликвидировали 19,1 кубометр бумажной рекламы. В мэрии Красноярска сообщают, что также было убрано 234 единицы другой рекламной продукции.

Чаще всего бумажные объявления попадались на остановочных павильонах, шумозащитных экранах и деревьях. За год устранили 111 таких носителей. Кроме того, в Красноярске убрали 31 незаконный баннер, 45 штендеров и 47 других штендеров.

- Самыми сложными в этом направлении стали случаи массовой расклейки объявлений и установки баннеров одним из магазинов верхней одежды. Их оштрафовали, а остатки афиш изъяли, - сообщают в мэрии Красноярска.