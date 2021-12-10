В федеральном правительстве обсудили проект празднования 400-летия Красноярска. Фото: krskstate.ru

В правительстве РФ обсудили программу празднования 400-летия Красноярска. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в совещании приняли участие мэр Красноярска Сергей Еремин, глава региона Александр Усс и зампред федерального правительства Александр Новак.

Проведение праздничных мероприятий запланировано на 2028 год. На совещании обсуждалось развитие города на ближайшую и долгосрочную перспективы, а также реализация различных проектов к 400-летию Красноярска.

- Думаю, что празднование такого масштабного события, как 400-летие города, способно объединить вокруг себя бизнес, так и жителей Красноярска. Край по праву гордится достижениями в искусстве и спорте, науке и производстве, поэтому я уверен, что эти достижения должны найти отражение в юбилейных мероприятиях, - заявил вице-премьер Александр Новак.