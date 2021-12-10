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Общество10 декабря 2021 1:39

В Красноярске ожидается сильный ветер до 20 метров в секунду

В пятницу на Красноярск обрушится стихия
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Красноярске ожидается сильный ветер до 20 метров в секунду

В Красноярске ожидается сильный ветер до 20 метров в секунду

Фото: ИВАНОВА Диана

10 декабря в Красноярске ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Как сообщает Среднесибирское УГМС, на дорогах возможна гололедица.

В пятницу синоптики прогнозируют облачную погоду с небольшими прояснениями и северо-западный ветер с порывами 15-18 метров в секунду. Температура воздуха -8-10 градусов. На дорогах ожидается гололедица.

Однако уже на грядущих выходных в краевой центр придет потепление. Возможно повышение температуры до -2 градусов.