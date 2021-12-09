В Красноярском крае минимальный размер оплаты труда вырастит до отметки 22 224 рубля Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае минимальный размер оплаты труда вырастит с начала года на 8,6 %. С учетом районного коэффициента он увеличится:

- для южных районов – с 20 468 до 22 224 рублей;

-для северных районов – с 33 260 до 36 114 рублей.

Об этом на сессии Законодательного Собрания сообщил министр финансов края Владимир Бахарь. Соответствующая сумма уже заложена в бюджет на 2022 год в статье расходов на оплату труда работников бюджетной сферы. Отметим, что оплата труда в других секторах экономики не может быть ниже установленного МРОТ.

Конкретно: нагрузка на бюджет увеличится более чем на 11 миллиардов рублей.

-На эти средства в 2022 году повысят зарплаты так называемым «указным категориям» и тем, у кого зарплата ниже МРОТ. Кроме того, с 1 января 2022 года на 10% увеличатся зарплаты «не указных» работников. Таких в регионе около 45 тысяч человек — бухгалтеры, юристы, работники служб кадров и занятости, специалисты в архивах, молодежных центрах и другие, - уточники в пресс-службе правительства края.