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Общество9 декабря 2021 12:40

В Красноярском крае минимальный размер оплаты труда вырастит до отметки 22 224 рубля

На севере сумма еще выше
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае минимальный размер оплаты труда вырастит до отметки 22 224 рубля

В Красноярском крае минимальный размер оплаты труда вырастит до отметки 22 224 рубля

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае минимальный размер оплаты труда вырастит с начала года на 8,6 %. С учетом районного коэффициента он увеличится:

- для южных районов – с 20 468 до 22 224 рублей;

-для северных районов – с 33 260 до 36 114 рублей.

Об этом на сессии Законодательного Собрания сообщил министр финансов края Владимир Бахарь. Соответствующая сумма уже заложена в бюджет на 2022 год в статье расходов на оплату труда работников бюджетной сферы. Отметим, что оплата труда в других секторах экономики не может быть ниже установленного МРОТ.

Конкретно: нагрузка на бюджет увеличится более чем на 11 миллиардов рублей.

-На эти средства в 2022 году повысят зарплаты так называемым «указным категориям» и тем, у кого зарплата ниже МРОТ. Кроме того, с 1 января 2022 года на 10% увеличатся зарплаты «не указных» работников. Таких в регионе около 45 тысяч человек — бухгалтеры, юристы, работники служб кадров и занятости, специалисты в архивах, молодежных центрах и другие, - уточники в пресс-службе правительства края.