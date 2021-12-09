В Хакасии на главу района завели уголовное дело Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии на главу Бейского района завели уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе республиканской полиции, которая и занимается расследованием этого дела.

По версии следствия в январе текущего года из республиканского бюджета Бейскому району была выделена субсидия в размере более 5 миллионов рублей на строительство муниципального жилья. Впоследствии это жилье должны были предоставить в социальный найм. Уже в мае администрация района заключила два муниципальных контракта с подрядчиками, который должны были сразу же приступить к строительству и завершить его до 30 сентября 2021 года. Стоимость одного здания – более 1,7 миллионов рублей, второго – более 2,5 миллионов.

Однако по каким-то причинам объекты так и остались недостроенными. Чтобы избежать критики со стороны регионального минсельхоза, чиновник подписал акты приемки объектов, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат. Повторим, по факту работы не были выполнены, но подрядчику перечислили более 700 тысяч рублей. Дома, кстати, до сих пор не введены в эксплуатацию, хотя на календаре уже декабрь.