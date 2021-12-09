В Шарыповской больнице на складе пылилось оборудование на 1,7 миллиона рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Шарыповской межрайонной больнице на складе пылилось оборудование на 1,7 миллиона рублей. А ведь оно было получено в рамках национального проекта «Здравоохранение». Его предоставили медицинскому учреждение в нынешнем году, несколько месяцев назад, но новое компьютерное оборудование, оргтехника так и не были распакованы.Это стало известно после прокурорской проверки. И только получив представление, руководство больницы запустило оборудование в работу.

- Вопреки требованиям закона, значительная часть оборудования хранилась на складе медицинской организации, не была установлена и фактически не эксплуатировалась, что повлекло невыполнение целей национального проекта и негативным образом влияло на качество оказываемой гражданам медицинской помощи, - прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры.

Добавим, что чуть больше недели назад Шарыпово попало в центр внимания, когда местный журналист раскритиковал ремонт туалета для чиновников городской администрации за 650 тысяч рублей.