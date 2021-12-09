«Кузбасская Топливная Компания» отгружает социальный уголь семьям своих сотрудников в Кемеровской области

Разрез Виноградовский. Фото: «Кузбасская Топливная Компания»

Пайковый уголь с разреза Виноградовский «Кузбасской Топливной Компании» получают сотрудники предприятия, пенсионеры и ветераны, а также инвалиды и вдовы горняков. Социальным углем обеспечиваются те, кто живет в домах с печным отоплением. Чтобы стать получателем помощи, сотрудник предприятия должен проработать в компании не менее трех месяцев. Так, каждая семья получает от 7,8 до 14 тонн за отопительный сезон. В текущем году с января по ноябрь по этой социальной программе отгрузили 11 777 тонн пайкового угля марки «Д», из которых 10 294 тонны отправили работникам, а пенсионерам – 1 483 тонны. Отметим, в компании есть и другая мера поддержки: если сотрудник живет в квартире с центральным отоплением, то ему частично компенсируется стоимость услуги за отопление.