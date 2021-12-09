Депутаты Заксобрания Красноярского края поддержали закон о QR-кодах Фото: Мария ЛЕНЦ

Депутаты Законодательного Собрания Красноярского края поддержали федеральный закон о QR-кодах. Проголосовали большинством голосов – 32 «за», «против» - 9, не приняли участие в голосовании – 4.

В новом федеральном законопроекте, который правительство РФ внесло на утверждение в парламент, обозначено: посещать общественные места, такие как культурные и развлекательные учреждения, торговые центры, рестораны и кафе, спортивные объекты и так далее, можно будет только при наличии QR-кода с подтверждением о пройденной вакцинации, либо с сертификатом переболевшего ковидом, либо справкой – медицинским отводом от вакцинации. А вот предъявлять их в общественном транспорте не нужно.

Действовать документ будет до июня 2022 года. Добавим, что депутатское обсуждение было достаточно горячим, в нем приняли участие главы краевого минздрава Борис Немик и Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.