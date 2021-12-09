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Общество9 декабря 2021 7:15

В Красноярском крае открылась первая ледовая переправа

А всего в этом сезоне их запланировано 129
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае открылась первая ледовая переправа. Фото: ГУ МЧС по краю

В Красноярском крае открылась первая ледовая переправа. Фото: ГУ МЧС по краю

На севере Красноярского края открылась первая ледовая переправа – в районе поселка Диксон, на Таймыре. В региональном управлении МЧС подтверждают: немного поздновато для северной территории. Но ведь ноябрь выдался безморозным, подмерзать стало лишь в самом конце календарной осени.

Всего в крае планируют открыть в нынешнем сезоне 129 таких переправ на водоемах. Каждая перед запуском будет опробована специалистами, там установят соответствующие дорожные знаки, где будет указана предельно допустимая нагрузка и безопасная скорость передвижения. Автомобилистов предупреждают: либо такая вот проверенная переправа, либо никак – потому что выезд на лед в непроверенных местах может обернуться неприятностями и даже трагедией.

Также в крае обустроят 19 автозимников (это дороги по замерзшему руслу рек) общей протяженностью 4578,8 километров.