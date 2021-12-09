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Общество9 декабря 2021 6:56

В Красноярске увеличилось количество ДТП с участием общественного транспорта

Проблему обсудили перевозчики и полицейские
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске увеличилось количество ДТП с участием общественного транспорта

В Красноярске увеличилось количество ДТП с участием общественного транспорта

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта. Причем именно троллейбусов и трамваев. И если за весь 2020 год из таких ДТП было зафиксировано только одно, то в нынешнем году – десять. Причины – нарушения водителям правил дорожного движения. А также недостаточный контроль со стороны руководства транспортного предприятия.

Перевозчик сетует на текучесть кадров, госавтоинспекторы интересуются: а насколько эффективно идет работа с коллективом, чтобы водители повышали свой профессиональный уровень и не увольнялись. Нельзя экономить на техническом обслуживании подвижного состава. И если происходит ДТП, руководству предприятия не нужно скрывать этот факт и вовремя оплачивать штрафы.