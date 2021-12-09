Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-12°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия9 декабря 2021 6:34

Жительницу Красноярска осудили за продажу авторучки со встроенной видеокамерой

Она заплатит штраф 10 тысяч рублей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жительницу Красноярска осудили за продажу авторучки со встроенной видеокамерой

Жительницу Красноярска осудили за продажу авторучки со встроенной видеокамерой

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительницу Красноярска осудили за продажу авторучки со встроенной видеокамерой. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ России. Раскрыли этот факт сотрудники ФСБ Центрального военного округа.

Известно, что подобная ручка является средством слежения и неглавного получения информации, реализация такого оборудования по закону запрещена. Каким образом у женщины оказалась такая скрытая видеокамера, не уточняется. А вот когда она решила от нее избавиться, об этом стало известно силовикам. И факт продажи был официально задокументирован.

Произошло это в городе Железногорске. Уголовное дело по статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» расследовал региональный следком. 11 ноября этого года Железногорский городской суд признал женщину виновной и назначил в качестве наказания штраф в размере 10 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.