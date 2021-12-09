Жительницу Красноярска осудили за продажу авторучки со встроенной видеокамерой Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительницу Красноярска осудили за продажу авторучки со встроенной видеокамерой. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ России. Раскрыли этот факт сотрудники ФСБ Центрального военного округа.

Известно, что подобная ручка является средством слежения и неглавного получения информации, реализация такого оборудования по закону запрещена. Каким образом у женщины оказалась такая скрытая видеокамера, не уточняется. А вот когда она решила от нее избавиться, об этом стало известно силовикам. И факт продажи был официально задокументирован.

Произошло это в городе Железногорске. Уголовное дело по статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» расследовал региональный следком. 11 ноября этого года Железногорский городской суд признал женщину виновной и назначил в качестве наказания штраф в размере 10 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.