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Происшествия9 декабря 2021 6:21

На границе Красноярского края и Тувы произошло землетрясение

Силой 4,9 балла
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На границе Красноярского края и Тувы произошло землетрясение

На границе Красноярского края и Тувы произошло землетрясение

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ермаковском районе, это юг Красноярского края, произошло землетрясение. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН. Приборы зафиксировали подземные толчки в 02:59 по местному времени сегодня, 9 декабря. Эпицентр находился в в 13 километрах от границы с Тувой, в 90 километрах от города Кызыла. Интенсивность составила 4,9 балла по шкале MSK-64. Магнитуда – 4.

Добавим, что сейсмическая активность в этой гористой местности Саян наблюдается вот уже 10 лет. До сих пор разрушений в результате подземных толчков не фиксировалось, информации о пострадавших нет.