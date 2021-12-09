На границе Красноярского края и Тувы произошло землетрясение Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ермаковском районе, это юг Красноярского края, произошло землетрясение. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН. Приборы зафиксировали подземные толчки в 02:59 по местному времени сегодня, 9 декабря. Эпицентр находился в в 13 километрах от границы с Тувой, в 90 километрах от города Кызыла. Интенсивность составила 4,9 балла по шкале MSK-64. Магнитуда – 4.

Добавим, что сейсмическая активность в этой гористой местности Саян наблюдается вот уже 10 лет. До сих пор разрушений в результате подземных толчков не фиксировалось, информации о пострадавших нет.