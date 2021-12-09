В Канске риелтор продавала чужие квартиры по поддельным документам Фото: Мария ЛЕНЦ

В Канске сотрудница риелторской конторы подозревается в крупном мошенничестве. По версии следствия она обманула 9 человек, похитив у них свыше 9 миллионов рублей. Расследование ведет полиция. Подробности истории «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ведомства.

Поначалу заявления по факту мошеннической продажи квартир поступили от четырех жителей города Канска. В ходе следствия были найдены еще пятеро потерпевших. 39-летняя женщина действовала так: к ней по долгу ее службы обращались горожане и поручали ей либо помочь найти арендаторов на свои квартиры, либо покупателей. При этом они передали ей ключи от квартир – чтобы показывала всем, кто заинтересуется. Затем подозреваемая оформляла с клиентами поддельные договоры купли-продажи, цену при этом назначала значительно ниже рыночной, чтобы поскорее все провернуть. Деньги забирала себе. Так продолжалось три года.

В полиции говорят: пострадавших может быть больше, чем девять. Как раз работают над этим – проверяют аналогичные преступления. По данному делу проводят почерковедческие экспертизы. Подозреваемая находится в следственном изоляторе Канска.