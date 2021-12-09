Волонтеры Банка Уралсиб в Новосибирске посетили приют для животных

4 декабря 2021 года сотрудники Банка Уралсиб в г. Новосибирске посетили приют для животных в поселке Кольцово.

Сегодня в приюте содержатся 40 собак и 4 кошки. Все они стерилизованы, одних животных подобрали ранеными на улице, от других отказались хозяева. Особое внимание уделяется животным-инвалидам, нуждающимся в специальном уходе и внимании.

В течение трех недель сотрудники Новосибирского филиала Банка Уралсиб собирали для животных корм, медикаменты и необходимые вещи. Собранное имущество было передано волонтерам, также сотрудники помогли им с уборкой вольеров и снега на территории приюта.

«Мы не хотим оставаться равнодушными к проблемам бездомных животных, стремимся вносить свой посильный вклад в заботу о них. Подавляющее большинство сотрудников новосибирского филиала банка приняли участие в волонтерской акции», –отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.

18 сентября текущего года сотрудники Банка Уралсиб в Новосибирске в рамках нацпроекта «Экология» провели экологическую акцию «Вода России» (#БерегДобрыхДел) по очистке от мусора береговой линии озера на Юго-Западном жилмассиве.