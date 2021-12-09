В Красноярском крае низкий уровень вакцинации среди пенсионеров Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае наблюдается низкий уровень вакцинации среди пожилых людей. При том, что процент заболеваемости в этой категории остается высоким. Об этом сообщил главный санитарный врач края. И привел в пример такую статистику: по итогам двух последних недель интенсивный показатель заболеваемости в категории старше 60 лет в 2 раза больше, чем в возрастной группе от 18 до 29 лет.

Медики констатируют: процент тяжелой формы заболевания и летальных исходов выше именно среди пожилых людей – до 80 процентов. Это было в 2020 году, такая же статистика в 2021 году. А процент привитых в этой группе риска – всего 48,5 процентов. Напомним, что с возрастом у людей появляется «букет» хронических заболеваний, отягощающих течение ковида: сердечнососудистые, онкологические, эндокринные и так далее.