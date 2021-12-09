В Красноярском крае TikTok по популярности догоняет Instagram

В России все большую популярность среди пользователей завоевывает TikTok. Он уже обогнал Одноклассников, разместившись на третьем месте после Instagram и Вконтакте. Такие выводы сделали специалисты компании МегаФон на основе анализа данных мобильного интернет-трафика пользователей соцсетей в 2021 году. За год совокупный объем трафика в соцсетях удвоился.

А вот в Красноярском крае немного другой расклад. Среди соцсетей первое место занимает ВКонтакте – 32,4% трафика. На второй позиции с 27,4% Instagram, вплотную к нему подходит TikTok – 26,9%. На четвертом и пятом местах – Одноклассники и Facebook. На них пользователи расходуют соответственно 10% и 3,3% мобильных данных.

Самый высокий показатель прироста продемонстрировал TikTok. В 2021 году мобильный интернет-трафик на платформе в целом по стране увеличился более чем в два раза, а в Красноярском крае – в три раза. Специалисты МегаФона объясняют повышенный интерес к TikTok общим трендом на рост популярности коротких видео. Показатели в Instagram подтверждают оценки экспертов. После запуска раздела коротких видео Reels трафик в соцсети вырос на 53%. По подсчетам специалистов МегаФона, в среднем один российский пользователь Instagram расходует 197 Мб интернет-трафика в сутки, для ВКонтакте этот показатель составляет 107 Мб, для TikTok 225 Мб.

Самая активная аудитория у ВКонтакте – ежедневно ее посещают 73% пользователей соцсети. Instagram расположился на втором месте со среднесуточной аудиторией в 60%, TikTok – 35%.