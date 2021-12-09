Жительница Железногорска при переезде лишилась баяна, микроволновки и вентилятора. Фото: МВД

Жительница Железногорска лишилась баяна, микроволновой печи и вентилятора. 77-летняя женщина переезжала на новую квартиру – коробки, мешки, баулы – в такой суматохе не сразу обратила внимание, что чего-то не хватает. А вскоре, разбирая вещи уже на новом месте жительства, обнаружила пропажу. И заявила в полицию. Свой ущерб, кстати, она оценила в 20 тысяч рублей.

Вскоре выяснилось, кто прибрал к рукам чужое имущество. Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в подъезде дома, опросили свидетелей – след вывел на бывшего соседа. При обыске у него нашли все имущество пенсионерки. 48-летний ранее судимый мужчина пояснил: возвращался домой подшофе, увидел возле подъезда гору вещей без присмотра. А у него есть хобби – собирать старинные вещи, вот он кое-что и прихватил себе, пока никто (как ему казалось) не видел.

В настоящее время и баян, и СВЧ-печь к хозяйке вернулись. Правда, куда делся вентилятор, подозреваемый не помнит. На него завели уголовное дело по статье «Кража».