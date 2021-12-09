В Хакасии рыбак застрелил помешавшего ему хозяина рыбной фермы. Фото: СК

В Хакасии рыбак застрелил хозяина рыбоводческого хозяйства. Произошла трагедия 7 декабря возле озера Новотроицкое (Черное) в Бейском районе республики. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии, сначала к ним поступила информации, что обнаружено тело 56-летнего предпринимателя. Затем было заведено уголовное дело по статье «Убийство» в отношении 62-летнего жителя села Сабинки.

Вот что известно на этот час. По версии следствия подозреваемый пришел к озеру вечером 7 декабря, где столкнулся с предпринимателей. Между мужчинами разгорелся конфликт: рыбак припомнил рыбоводу, что по его вине пришлось заплатить штраф. Видимо, рыбак не совсем законно вылавливал рыбу в озере и позарился на чужую форель, а хозяин рыбы за это заявил на него куда следует.

В ходе разборок подозреваемый 13 раз выстрели в сторону времянки, где в то время находился предприниматель. Пули пршли насквозь через стены, попали в мужчину. От полученных ранений он скончался на месте происшествия.