В Красноярском крае до суда дошло дело о пропаже 340 миллионов рублей у государственной корпорации развития

В Красноярском крае до суда дошло дело о пропаже 340 миллионов рублей у ВЭБ.РФ Фото: Мария ЛЕНЦ

Краевая прокуратура направила в суд уголовно дело о пропаже 340 миллионов у государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ». Как сообщает пресс-служба ведомства, экс-руководителя лесозаготовительной организации «Краслесинвест» обвиняют в злоупотреблении полномочий.

Так, с марта 2018 по июнь 2019 года гендиректор «Краслесинвеста» занимался инвестиционным проектом по созданию лесоперерабатывающего комплекса в Богучанском районе. В итоге он заключил договор с аффилированной компанией по купле-продаже древесины по заниженной стоимости. Так, 490 кубометров леса ушли мимо инвестпроекта.

- В результате незаконных действий предприятию и его учредителю в лице государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» причинен имущественный вред в размере более 340 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.