ВТБ: выдачи автокредитов в Красноярском крае и Республике Хакасия с начала года выросли на четверть

По итогам работы за 11 месяцев ВТБ в Красноярском крае и Республике Хакасия предоставил населению 1,2 тыс. автокредитов на сумму 1,36 млрд рублей, что на четверть больше, чем за за аналогичный период прошлого года.

В целом по стране за этот период банк заключил около 80 тыс. сделок на приобретение автомобилей на сумму более 92 млрд рублей, что на треть превышает результат за аналогичный период прошлого года. Доля онлайн-заявок на кредиты достигла 26%, увеличившись за год на 13 пп.

Регионами-лидерами по объему продаж в ВТБ являются Москва и область (28,6 млрд рублей по итогам 11 месяцев), Санкт-Петербург и Ленобласть (10 млрд рублей), а также Краснодарский край (4,6 млрд рублей). Размер среднего чека по сравнению с январем-ноябрем прошлого года вырос на 35% - до 1,1 млн рублей. Предпочтения по маркам автомобилей среди клиентов стабильны: в топ-3 популярных машин по-прежнему входят Lada, Kia и Hyundai.

На фоне дефицита новых автомобилей и роста цен, спрос клиентов сместился в сторону транспорта с пробегом. По итогам 11 месяцев текущего года клиенты ВТБ оформили более 20 тысяч кредитов на автомобили с пробегом на сумму около 18 млрд рублей, что на 70% по объему превышает результат за аналогичный период прошлого года. В сегменте новых автомобилей банк выдал более 58 тысяч кредитов, объем сделок за январь-ноябрь 2021 года перешагнул отметку в 74 млрд рублей, что на 20% больше показателя, зафиксированного по итогам января-ноября 2020 г.