ВТБ предлагает создать цифровой суперсервис для сделок с недвижимостью

ВТБ считает необходимым создать на государственном уровне единый суперсервис для онлайн-решения вопросов с недвижимостью. Новая платформа может в режиме «одного окна» предложить профессиональным участникам рынка и физическим лицам объединить все ситуации, связанные с поиском квартиры или дома, проведением сделки, подбором ипотеки, жилищным обслуживанием, оплатой налогов и т.д.

Ипотека в России сегодня стала основным инструментом для улучшения жилищных условий, благодаря которой 20% семей смогли приобрести недвижимость. По прогнозам ВТБ, на горизонте 2025 года она поможет получить новую квартиру или дом каждой третьей российской семье. Значительную роль в этом может сыграть создание единого сервиса, который объединит ключевые вопросы, связанные с приобретением и обслуживанием недвижимости.

«Сегодня банковской отрасли нужна единая концепция цифровизации рынка недвижимости. В перспективе ипотека должна быть не отдельным продуктом, за которым вам нужно обращаться в банк, а моментальным сервисом для покупки квартиры – по аналогии с эквайрингом. В этом ее социальная роль – обеспечить семью средствами для улучшения жилищных условий. Мы предлагаем на федеральном уровне создать единый суперсервис для онлайн-решения вопросов с недвижимостью. Он может быть реализован в формате «одного окна» и объединять все социальные услуги государства, включая сведения о налогах, оплату ЖКУ, кадастровые данные, историю объекта, госрегистрацию сделок и другие сервисы», – заявил в ходе выступления Анатолий Печатников.