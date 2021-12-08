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Общество8 декабря 2021 10:20

В Абакане с 10 декабря школьники отправляются на дистант

Но не все
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Абакане с 10 декабря школьники отправляются на дистант

В Абакане с 10 декабря школьники отправляются на дистант

Фото: Мария ЛЕНЦ

В столице Хакасии – Абакане с 10 декабря часть школьников отправят на дистант. Как сообщает 19rus.info со ссылкой на Роспотребнадзор, на дистанционное обучение уйдут ученики 5-8 классов.

Эта мера направлена на предотвращение распространения ОРВИ и гриппа в условиях распространения коронавируса. Показатель заболеваемости среди абаканских школьников превысил среднереспубликанский уровень на 26,1%.

При этом вирус «Грипп А» подтвержден у 5 детей, проживающих в Абакане.