В Красноярске у Театральной площади появится подземный переход с туалетом. Фото: администрация Красноярска

В Красноярске у памятника Антону Павловичу Чехову появится подземный переход с туалетом. Как сообщает мэрия Красноярска, сейчас проект проходит государственную экспертизу. Работы будут проводиться в рамках реконструкции нижнего яруса Театральной площади.

Переход будет оборудован пандусами, лестницами, лифтами для маломобильных граждан, помещением для охраны и теплыми туалетами. Кроме того, объект будет оснащен подсветкой: повседневной, праздничной и с режимом выходного дня.

- По проекту ширина перехода поперек ул. Дубровинского с выходом на набережную составит 17,2 метра, ширина примыкающего тоннеля 4 метра, - добавили в мэрии Красноярска.