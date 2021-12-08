Начальник краевого МВД Александр Речицкий рассказал о деле экс-директора УК «ЖСК» Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий рассказал, что точка в деле УК «ЖСК» еще не поставлена. По словам начальника Главка, что данная сфера остается под контролем.

Напомним, что в Красноярске прекращено уголовное дело о присвоении 100 миллионов рублей экс-директором «ЖСК» Натальи Жавновой. Доказательств ее причастности к этому преступлению не нашлось.

При этом Александр Речицкий подчеркнул, что точка в деле еще не поставлена. Ведомство контролирует данную сферу и у полиции достаточно материалов проверок.

Добавим, что на днях прокуратура сообщила об исчезновении 4 миллионов рублей, которые были перечислены «ЖСК» на дезинфекцию домов. Ведомство завело дело по статье «кража». Не исключено, что скоро будут заведены новые уголовные дела.